Самозанятые столкнулись с проблемами в судах

13 апреля. FINMARKET.RU - Недостаток у судов впрактики по делам с участием самозанятых стал приводить к решениям не в их пользу. На проблему указал "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), пишут "Известия"

Эксперты "Общероссийского народного фронта" проанализировали акты судов общей юрисдикции, арбитражных судов, а также Конституционного суда, принятые по делам с участием самозанятых граждан, говорится в письме руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Они пришли к выводу, что судебная практика по таким делам только начинает формироваться, однако уже сейчас обозначились

Так, например, обсуждение различных аспектов самозанятости в интернете может быть расценено надзорными органами как раскрытие нелегальных способов ухода от налогов, следует из документа.

Кроме того, со сложностями в судопроизводстве сталкиваются, которые потеряли доход во время пандемии: зачастую это обстоятельство не признавалось достаточно весомым для предоставления различных послаблений.

Справки из приложения "Мой налог" для работающих на себя не всегда рассматриваются как доказательство размера доходов гражданина, указали также в ОНФ.

Проблемой для самозанятых также выступает отсутствие доступа к арбитражным судам, полагают в ОНФ. Они созданы специально для разрешения экономических споров, и разногласия работающих на себя с контрагентами под эту категорию попадают. Однако ни в Арбитражном процессуальном кодексе, ни в федеральных законах не предусмотрена подведомственность дел с участием самозанятых этому виду судов.

Представитель Белоусова в ответ на просьбу прокомментировать наблюдения ОНФ заявил, что первый вице-премьер поручил Минфину, Минэкономразвития и Минюсту рассмотреть обращение ОНФ.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила "Известиям", что Минэкономразвития рассмотрело направленные ОНФ предложения. Очевидно, что институт самозанятости еще достаточно молод и практика требует "доналадки", многие вопросы требуют уточнения.

В Минфине сообщили, что обращение ОНФ прорабатывается на межведомственном уровне. Однако вопросы судебной практики, в том числе доступа к арбитражным судам регулируются процессуальным кодексом, поэтому их необходимо адресовать в Минюст как ответственное ведомство. В Минюсте пообещали направить свою позицию по этому вопросу в Минфин до 21 апреля.

Решить многие из перечисленных проблем позволит внесение ясности в само понятие самозанятости - пока этот термин фактически применяется не только к гражданам, которые платят налог на профдоход, но и к тем, кто самостоятельно обеспечивает себя работой, - нотариусам, адвокатам и т.д. По сути, надо юридически определить эту деятельность как предпринимательскую, уверен замруководителя исполкома ОНФ по экспертно-аналитической работе Арсений Беленький. Другим большим блоком вопросов, по его мнению, выступает отсутствие упоминания самозанятых во многих нормативных актах.

Однако, по мнению экспертов, на "отшлифовку" законодательства потребуется несколько лет.

"Известия" напоминают, что под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн руб. в год. Самозанятые регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4% при работе с физлицами и 6% - с юрлицами и ИП.