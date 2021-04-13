Российскую автоэлектронику поддержат за госсчет

13 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг России подготовил программу господдержки автоэлектроники, в рамках которой планирует субсидировать часть затрат на ее внедрение и разработку. Ежегодно на внедрение каждого компонента государство может выделять автоконцернам до 4 млрд рублей. Еще до 1,5 млрд рублей на проект планируется выделять разработчикам электроники.

Соответствующие предложения по господдержке были направлены участникам автомобильного рынка и производителям электроники, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Минпромторга. Предполагается, что поддержка коснется электронных блоков активной и пассивной безопасности, управления двигателем, коробкой передач, приводом, тормозной системой, системами ADAS и помощи водителю, а также другой телематики, включая модули ГЛОНАСС.

Министерство предлагает ввести две новые субсидии в виде компенсации до 50% затрат на закупку и внедрение российской электроники, а также до 90% затрат на НИОКР при создании модулей и электронной компонентной базы.

Как ожидается, субсидия производителям электроники снизит цену на российские изделия на 5-10%, позволив автоконцернам сэкономить еще 300 руб. на блоке управления. Общий размер экономии при переходе на блок управления автомобилем российского производства оценивается Минпромторгом в 3 тыс. руб. на машину.