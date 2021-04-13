Искусственный интеллект могут исключить из ряда сфер деятельности

13 апреля. FINMARKET.RU - Российский рыноксейчас никак не отрегулирован законодательно, что уже создает проблемы для граждан, – об этом предупреждает в своем заключении комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения (МО) АЮР. Письма с предложением отрегулировать рынок ИИ направлены в Совет Федерации, Госдуму, Минцифры, Роскомнадзор, перечислил представитель ассоциации, пишут "Ведомости".

По мнению авторов обращения, риски дискриминации ИИ граждан и организаций возникают из-за возможного наличия предубеждений в алгоритмах, умышленно или бессознательно привнесенных разработчиками, некачественных или неполных данных, используемых для обучения системы или принятия решений в конкретной ситуации. При этом выявить ошибки ИИ и обжаловать их сейчас крайне затруднительно, из-за того что доступ сторонних экспертов к ИИ-системам закрыт, говорится в заключении.

Минцифры изучает предложения АЮР, отметил его представитель. Получение заключения подтвердил председатель комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн: "Рассматриваем предложения ассоциации. Мы, безусловно, будем интегрировать лучшие практики в свою работу".

"Разработчики будут сопротивляться определению ИИ как объекта права изо всех сил – ведь в этом случае всю ответственность за его ошибки будут нести они, – не сомневается руководитель Content-Review Сергей Половников. – А в случае признания такой ответственности неизбежно встанет вопрос о компенсации убытков, связанных с некорректными решениями, принятыми ИИ".

технических процессов в сфере ИИ на уровне законов и нормативных актов может негативно повлиять на развитие рынка, при этом защита граждан и организаций от негативных последствий его использования не усилится, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.