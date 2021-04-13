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13 апреля 2021 года 08:55
Российские компании начинают выпускать токены
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PA Images/ТАСС
13 апреля. FINMARKET.RU - На волне роста криптовалютного рынка российские компании начинают выпускать токены для привлечения средств в свой бизнес. Но используют для этого иностранные юрисдикции, несмотря на принятие в России закона о цифровых активах. Эксперты говорят о второй волне интереса к таким проектам, подчеркивая, что и в других странах пока не сформировались ясные концепции регулирования рынка, пишет "Коммерсантъ". Один из крупнейших в России операторов дата-центров по майнингу криптовалюты BitRiver сообщил о начале закрытого размещения токенов в Корее. Как пояснил “Ъ” основатель компании Игорь Рунец, в РФ создано законодательство под подобные выпуски, но пока нет инфраструктуры и, соответственно, практики размещений. Листинг получен на корейской криптобирже Bithumb Global, торги начнутся 19 апреля, эмитентом выступает гибралтарская компания. Компания рассчитывает привлечь как минимум $35 млн, которые будут потрачены на строительство дополнительных мощностей: их планируется довести до 1 ГВт к концу 2022 года (сейчас 150 МВт). "Скорее всего, новые площадки будут созданы в России, но не исключены и другие страны",— уточнил Рунец.
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