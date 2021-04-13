Просрочка по кредитам МСБ достигнет в этом году 13%

13 апреля. FINMARKET.RU - За 2020 год банки выдали субъектам МСБ кредитов на общую сумму 7,6 трлн рублей, что на 2% ниже показателей 2019-го. Сдержать сегмент от существенного падения помогли, прежде всего, масштабные государственные программы льготного кредитования бизнеса. Такие данные приводятся в обзоре рейтингового агентствв "Эксперт РА" - "Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие".

"По информации, представленной банками - участниками анкетирования, в 2020 году ими были предоставлены кредиты с господдержкой на общую сумму около 1,64 трлн рублей (в 2019-м - 627 млрд рублей). Без учета кредитов с господдержкой спад выдач участников анкетирования в 2020 году составил бы около 22% по сравнению с 2019-м", - указывается в обзоре.

Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020-го.

Как отмечают в агентстве, "такого прироста портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 года". Также отмечается, что за 2020 год задолженность субъектов МСБ выросла существенно больше, чем задолженность крупного бизнеса и розничных клиентов, где прирост составил 10% и 14% соответственно.

Причем брать кредиты в 2020 году было выгодно: средневзвешенная процентная ставка по кредитам субъектам МСБ на срок до 1 года опускалась до 7,54% в сентябре, на срок свыше 1 года - до 7,55% в июне, что является самым низким значением за весь период наблюдения. "Динамику процентных ставок во многом определило снижение ключевой ставки ЦБ РФ до исторически низкого уровня в 4,25 %, что было сделано регулятором в рамках смягчения денежно-кредитной политики с целью оживления роста экономики", - указывают эксперты.

При этом в агентстве ожидают "что падение реальных доходов населения, а также общеэкономические последствия пандемии будут продолжать оказывать негативное влияние на деятельность малых и средних предприятий в 2021 году, что приведет к росту дефолтности в сегменте". "Таким образом, - констатирует "Эксперт РА", - даже несмотря на всевозможные льготные кредиты, многим представителям малого и среднего бизнеса будет сложно восстановиться после пандемии и начать расти".

По версии "Эксперт РА," при реализации базового сценария (при отсутствии новых шоков, связанных с решением на региональном/федеральном уровне о вынужденной приостановке работы бизнеса из-за пандемии) объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 году будет находиться примерно на уровне 2020-го и составит около 7,6 трлн рублей, при этом доля просроченной задолженности в портфеле достигнет не менее чем 13%.