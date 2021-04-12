Садоводы просят изменить механизм страхования насаждений

12 апреля. FINMARKET.RU - Объединения садоводов просят Минсельхоз изменить механизм страхования плодовых насаждений. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предложения по изменению процедуры страхования многолетних насаждений, пишет "Коммерсант" . Ассоциация предлагает повысить субсидирование страхования с существующих 50% до 80–90%, что позволит снизить стоимость услуги. Участники рынка также просят при расчете компенсаций использовать более актуальные данные урожайности для интенсивных садов (за два-три года, а не пять лет), данные по каждой культуре отдельно, разницу в цене в пять-семь раз на различные сорта и климатические условия регионов.

По словам председателя объединения Айдына Ширинова, меры позволят увеличить площади застрахованных садов, которые сегодня занимают не более 5%.

Существующая система страхования многолетних насаждений не работает, согласен директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, при расчете компенсации страховщики не учитывают ежегодной рост урожайности и интенсивность посадки, в то время как сбор плодов от садов плотностью 800 и 3,5 тыс. деревьев на 1 га отличается.

Страховщики согласны, что механизм требует доработки, но указывают, что часть проблем создают сами аграрии, которые мало используют возможности страховки.