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12 апреля 2021 года 10:21
Садоводы просят изменить механизм страхования насаждений
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Александр Погожев/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Объединения садоводов просят Минсельхоз изменить механизм страхования плодовых насаждений. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву предложения по изменению процедуры страхования многолетних насаждений, пишет "Коммерсант". Ассоциация предлагает повысить субсидирование страхования с существующих 50% до 80–90%, что позволит снизить стоимость услуги. Участники рынка также просят при расчете компенсаций использовать более актуальные данные урожайности для интенсивных садов (за два-три года, а не пять лет), данные по каждой культуре отдельно, разницу в цене в пять-семь раз на различные сорта и климатические условия регионов. По словам председателя объединения Айдына Ширинова, меры позволят увеличить площади застрахованных садов, которые сегодня занимают не более 5%. Существующая система страхования многолетних насаждений не работает, согласен директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, при расчете компенсации страховщики не учитывают ежегодной рост урожайности и интенсивность посадки, в то время как сбор плодов от садов плотностью 800 и 3,5 тыс. деревьев на 1 га отличается. Страховщики согласны, что механизм требует доработки, но указывают, что часть проблем создают сами аграрии, которые мало используют возможности страховки.
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Ключевые слова: Россия, садоводы, страхование
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