В стратегию развития РФ до 2030 года могут войти 125 проектов

12 апреля. FINMARKET.RU - Правительство сформировало предварительный пул проектов, которые могут войти в стратегию социально-экономического развития России до 2030 года. Рассматривается 125 инициатив общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций, пишут "Известия", ссылающиеся на свои источники и ряд презентаций. В эту сумму входят как непосредственно расходы бюджета, выпадающие доходы (по сути, льготы), а также инвестиции частного бизнеса и госкомпаний.

В числе проектов есть как принципиально новые, разработанные с учетом постпандемических реалий, так и обсуждавшиеся ранее, но замороженные по тем или иным причинам. В портфель вошли в том числе принципиально новые проекты, например концепция "30-минутного города", где большинство передвижений жителей будет занимать не больше получаса. Также учтены ранее обсуждавшиеся инициативы, как высокоскоростная магистраль из Москвы до Казани. Также новая стратегия социально-экономического развития предполагает работу над проектами по пяти крупным направлениям: "Новая высокотехнологичная экономика", "Агрессивное развитие инфраструктуры", "Новый общественный договор", "Клиентоцентричное государство", "Национальная инновационная система".

Эксперты уверяют, что стратегия принципиально отличается от предыдущих программных документов нестандартным в госуправлении проектным подходом и ориентированностью на решение реальных, а не абстрактных проблем. Впрочем, и при таком подходе к национальному развитию есть риск впасть в формализм, предупредили специалисты.

Впрочем, окончательный вариант стратегии не сверстан, пояснил собеседник "Известий". Кроме того, это гибкий документ, который может меняться в зависимости от конъюнктуры и эффекта от реализации проектов, добавил он.