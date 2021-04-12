Кешбэк предлагают распространить на автопутешествия

12 апреля. FINMARKET.RU - Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга предложила включить аренду автодомов - специальных автомобилей для путешествий - в программу туристического кешбэка. В организации подсчитали, что это принесет в госбюджет в 2022-2023 годах более 500 млн рублей.

Ассоциация направила письмо на имя руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, пишет "Российская газета" . В Ростуризме на момент публикации предложение "Российской газете" не прокомментировали. Однако ранее в ведомстве заявляли о стремлении расширить программу. В частности, сейчас Ростуризм прорабатывает возможность увеличения кешбэка и распространения срока действия программы на весь год для студентов.

Автомобильный туризм показал свою социальную значимость, а в условиях пандемии коронавируса вообще стал драйвером развития отрасли, пояснил "Российской газете" президент ассоциации Сергей Лобарев. Было бы справедливо приравнять автодома к средствам размещения автотуристов и включить в программу туристического кешбэка возможность компенсации части затрат на их аренду, говорит он. Инициатива станет пилотным проектом, направленным на развитие автотуризма.

Автолюбители и сейчас могут получить компенсацию 20% стоимости забронированного во время путешествия отеля, если проведут в нем не менее двух ночей. Но если также компенсировать часть стоимости аренды автодома, которая в сутки, кстати, может составлять 10-15 тысяч рублей, удастся привлечь к туристским поездкам миллионы новых путешественников, считает Лобарев.

В этом году поток автотуристов может вырасти на 15-20% к показателям прошлого года, говорит он. В 2020 году прирост составил 30% к показателям 2019 года.

Распространить кешбэк на автотуризм в этом году вряд ли получится, поскольку условия программы уже сформированы, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но на будущее нужно формировать предложения, вполне возможно, что идею удастся реализовать, говорит он.