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12 апреля 2021 года 08:59

Правительство займется проблемой снижения темпов импортозамещения ПО

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
12 апреля. FINMARKET.RU - Вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес Минпромторга, Минцифры, Минэкономики, Минфина и других министерств поручение, в котором идет речь о необходимости проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в госсекторе. В Минцифры подтвердили, что получили поручение, пишет "Коммерсант".

Сейчас госорганы закупают софт из специального реестра отечественного программного обеспечения (ПО). В случае приобретения иностранного софта чиновники должны обосновать это отсутствием аналогов в реестре. Это правило работает с 2016 года, и, согласно нацпроекту "Цифровая экономика", к 2021 году доля отечественного ПО в госорганах должна была достигнуть 60%. Между тем уровень импортозамещения с 2019 года начал, наоборот, снижаться.

Поручение Белоусова дано по обращению разработчика ПО "Алми Партнер" от 24 марта. В документе компания жалуется, что снижение темпов импортозамещения негативно сказывается на финансовой стабильности отечественных разработчиков. Кроме того, "наблюдаются барьеры при размещении госзаказов, например, непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах", утверждают в "Алми Партнер".

При этом глава "Алми Партнер" Михаил Лебедев признает, что Минцифры "предпринимает масштабные действия в направлении импортозамещения". По его словам, министерство подготовило директивы по переходу госкомпаний на российские решения, которые должно утвердить правительство.

Разработчики отечественных решений не раз жаловались на непрозрачные условия госзакупок.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Россия,  импортозамещение

 
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