Кредитная нагрузка россиян приблизилась к 20 трлн рублей

12 апреля. FINMARKET.RU - Прошедший год зафиксировал ускорение темпов роста закредитованности россиян, которые значительно увеличили спрос на ипотеку, а также на микрозаймы. Об этом говорится в исследовании экспертов проекта ОНФ "За права заемщиков", составленного на основе данных Центробанка, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй, пишут "Известия"

"По итогам четвертого квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по банковским кредитам выросла на 13,4% с начала года и достигла 19,92 трлн рублей. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, средний размер выданных ипотечных кредитов в декабре достиг 2,81 млн рублей, что является рекордным уровнем. По сравнению с декабрем 2019 года показатель вырос на 11,4%. Относительно предыдущего квартала увеличение на 3,7%", - делается вывод в документе.

Авторы исследования уточняют, что самый большой средний размер выданных ипотечных займов среди 30 регионов - лидеров по объемам кредитования был зафиксирован в Москве (6,07 млн рублей), Московской области (4,57 млн), Санкт-Петербурге (3,71 млн), а также в Приморском крае (3,47 млн) и Ленинградской области (3,19 млн), причем в столице этот показатель оказался рекордным, впервые превысив 6 млн рублей.

В секторе потребительского кредитования, напротив, наблюдалось небольшое замедление темпов роста. Средний размер таких займов в декабре снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 4%, до 221,3 тыс. рублей. Однако по отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель вырос почти на треть.

Среди регионов - лидеров потребкредитования - Москва (размер среднего кредита 506,7 тыс.), ХМАО (345,8 тыс.), Санкт-Петербург (344,9 тыс.), а также Московская (331,9 тыс.) и Свердловская (246,1 тыс.) области.

Причем увеличивалась и сумма ссуды. В первой пятерке по этому показателю вошли Кемеровская область (+52,8%), Алтайский край (+46,2%), Оренбургская область (+43,3%), Республика Татарстан (+39,3%) и Омская область (+37,6%). Меньше всего средний чек по потребкредиту за год вырос в Ростовской (+20,5%) и Московской (+21,1%) областях, Санкт-Петербурге (+21,3%) и Москве (+22,1%).

Тем не менее, как отмечают авторы исследования, показатель долговой нагрузки в четвертом квартале 2020 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 32 до 27%. Как пояснила "Известиям" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, позитивное снижение долговой нагрузки на граждан, которое отмечалось в четвертом квартале 2020 года, - явление сезонное.

Эксперты оценивают ситуацию по-разному. Одни считают, что цифры говорят об ухудшении материального состояния россиян и росте риска банкротств. Другие полагают, что, если граждане берут кредит - значит, уверены, что выплатят его, поэтому живут они не так уж и плохо. В целом показатель долговой нагрузки в России они не считают критичным.