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09 апреля 2021 года 10:00
Банки обяжут отключать онлайн-операции по желанию всех клиентов
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Валерий Матыцин/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк для защиты граждан от мошенников, которые похищают средства со счетов, намерен обязать банки по желанию клиента ограничить ему ряд онлайн-операций, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. В феврале письмо с таким предложением направил Общероссийский народный фронт (ОНФ), но тогда инициатива касалась только пенсионеров. В ЦБ уверены, что мера должна распространяться на всех клиентов. "Банк России не считает целесообразным отдельным образом дополнительно регламентировать работу банков с клиентами 60+. Инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций сейчас находится в проработке. Она должна распространяться на всех клиентов", - заявили в пресс-служба ЦБ. Мера по отказу от ряда онлайн-операций эффективна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников, подчеркнули в ЦБ. В ОНФ с воодушевлением восприняли желание регулятора реализовать их инициативу в отношении всех клиентов. Там считают, что "такое расширение нашей инициативы позволит сократить количество и успешность актов этого вида мошенничества". По словам руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, все клиенты банков будут лучше защищены, поскольку ограничения усложнят злоумышленникам доступ к счетам жертв. Эксперты считают такой подход правильным, поскольку перед мошенниками равны люди любого возраста. В Центробанке не ответили на вопрос "Известий", когда можно ожидать реализации инициативы. Но, судя по всему, речь может идти о ближайшем времени. К 1 июля этого года Банк России должен отчитаться о выполнении поручения президента Владимира Путина. Он поставил перед регулятором задачу установить дополнительные нормативные требования к финорганизациям для предотвращения потерь от действий мошенников в отношении социально незащищенных категорий граждан.
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