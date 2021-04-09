Банки обяжут отключать онлайн-операции по желанию всех клиентов

9 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк для защиты граждан от мошенников, которые похищают средства со счетов, намерен обязатьпо желанию клиента ограничить ему ряд онлайн-операций, сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора. В феврале письмо с таким предложением направил Общероссийский народный фронт (ОНФ), но тогда инициатива касалась только пенсионеров.

уверены, что мера должна распространяться на всех клиентов.

"Банк России не считает целесообразным отдельным образом дополнительно регламентировать работу банков с клиентами 60+. Инициатива обязать банки по желанию клиента ограничивать ему ряд операций сейчас находится в проработке. Она должна распространяться на всех клиентов", - заявили в пресс-служба ЦБ.

Мера по отказу от ряда онлайн-операций эффективна в случаях, когда клиента финансовой организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников, подчеркнули в ЦБ.

В ОНФ с воодушевлением восприняли желание регулятора реализовать их инициативу в отношении всех клиентов. Там считают, что "такое расширение нашей инициативы позволит сократить количество и успешность актов этого вида мошенничества". По словам руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, всебанков будут лучше защищены, поскольку ограничения усложнят злоумышленникам доступ к счетам жертв.

Эксперты считают такой подход правильным, поскольку перед мошенниками равны люди любого возраста.

В Центробанке не ответили на вопрос "Известий", когда можно ожидать реализации инициативы. Но, судя по всему, речь может идти о ближайшем времени. К 1 июля этого года Банк России должен отчитаться о выполнении поручения президента Владимира Путина. Он поставил перед регулятором задачу установить дополнительные нормативные требования к финорганизациям для предотвращения потерь от действий мошенников в отношении социально незащищенных категорий граждан.