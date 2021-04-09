Мошенники стали звонить от имени Следственного комитета РФ

9 апреля. FINMARKET.RU - Телефонные звонки, в ходе которых звонящие представляются следователями из Следственного комитетав последнее время стали регулярно беспокоить жителей разных городов. Причем очень часто высвечивается подлинный телефонный номер СК. Абсолютное большинство граждан серьезно относится к словам, что им звонят "сотрудники СК" и не чувствуют подвоха. А дальше, пишет "Российская газета", возможны два варианта. Первый - когда гражданину предлагают поучаствовать в поимке мошенников. И помочь задержать преступников, которые нацелились украсть деньги со счета гражданина. Для чего нужно перевести деньги на счет, который сейчас абоненту вышлют. Вариант второй - если человек на том конце провода испугался, проще и примитивней. Если человек с испугом воспринял слова про то, что у него проблемы, следует банальное предложение встретиться и договориться, пока его не посадили.

Новаямошенничества от имени Следственного комитета РФ заинтересовала настоящих следователей, пишет "РГ".

"В последнее время участились случаи телефонных мошенничеств, преимущественно в отношении пожилых граждан и социально незащищенных групп. Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками Московского СК и пытаются получить личные и персональные данные. Офицеры ведомства призывают граждан к бдительности", - заявил изданию Сергей Ярош, заместитель руководителя Главного следственного управления СК по Москве. Он также разъяснил, что "следователями столичного управления СК все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия". Кроме того, по его словам, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа ГСУ СК России по Москве.

По данным, которые привел "РГ" первый заместителя руководителя ГСУ СК по Московской области Александр Щеголихин, "возбуждено три уголовных дела по фактам телефонного мошенничества, совершенных в отношении граждан в городах Люберцы, Мытищи и Павловский Посад". По его словам, истребованы сведения из банковских и кредитных организаций о движении денежных средств, допрошены и признаны потерпевшими три гражданина. В органы дознания направлены поручения об установлении принадлежности телефонных номеров, с которых шли звонки.

"Обращаем внимание, что наши сотрудники не проводят следственных действий посредством телефонной связи. И если вдруг вам звонят и, представившись следователем, сообщают, что необходимо провести допрос по телефону и ответить на вопросы о ваших банковских счетах и вкладах, необходимо завершить диалог и сообщить об этом в правоохранительные органы", - подчеркнул он..