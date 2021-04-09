Занятость населения вытягивают на доковидный уровень

9 апреля. FINMARKET.RU - Правительство в текущем году потратит на борьбу с безработицей в 2 раза больше средств, чем планировалось. Соответствующие изменения содержатся в обновленной госпрограмме «Содействие занятости населения». Если раньше она предусматривала финансирование на 2021 г. в размере 67,8 млрд руб., то теперь эта сумма увеличивается до 135,6 млрд руб. В 2022 г. расходы по этой госпрограмме увеличатся еще на 24,5 млрд руб., в 2023 г. – на 25,8 млрд. На 2024 г. бюджетные расходы пока указаны на уровне 67,7 млрд руб. Эта цифра еще будет уточняться, пишут "Ведомости", ссылающиеся на пресс-службу Минтруда.

Всего до 2024 г. правительство планирует дополнительно потратить на госпрограмму 117,7 млрд руб., из которых основная часть пойдет на подпрограмму "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан". При этом в обновленной версии у нее осталась только одна цель – предотвращение роста напряженности на рынке труда. Цели "поддержка занятости населения за счет обучения 99,8 тыс. работников предприятий" и "модернизация инфраструктуры занятости в субъектах РФ" исчезли. Как и задача обучения работников предприятий в целях повышения производительности труда, вместо которой появилась задача организации "профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан", пишет газета.

Под "отдельными категориями граждан" понимаются женщины с детьми до трех лет и предпенсионеры, которых вычеркнули из целевых показателей и результатов подпрограммы – теперь они объединены в новый федеральный проект "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Объем финансирования по ней составит 8,3 млрд руб. в 2021 г. и по 8,9 млрд в 2022 и 2023 гг.

В нацпроект "Демография" перекочевали также программы по переобучению работников для повышения производительности труда, пояснили в Минтруде. "В этом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обучению отдельных категорий граждан в 2021 г. предусмотрено 10 млрд руб. (против 3,9 млрд руб. в прошлом году), в 2022 и 2023 гг. – 7,4 млрд руб.", – рассказали в ведомстве.

При этом вернуть безработицу к докризисному уровню планируется уже в этом году. "Перед правительством стоит задача обеспечить достижение допандемических значений показателей занятости уже к концу этого года, и эта задача будет выполнена", – заявили в Минтруде. Эксперты считают, что это вполне реально.

Правительство поддерживает уровень занятости и при помощи других субсидий. Например, пишет газета, в прошлом месяце правительство приняло решение о субсидировании тех работодателей, которые будут трудоустраивать безработных, официально зарегистрированных с прошлого года.