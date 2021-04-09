На счета россиян готовится мощная атака хакеров

9 апреля. FINMARKET.RU - Специалисты по кибербезопасности предупредили о подготовке массированной атаки нароссиян в период майских праздников. Ожидается, чтовоспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях — в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, пишут "Известия", ссылаясь информацию DeviceLock, риск такой атаки подтвердили и в других компаниях, специализирующихся на киберзащите. Впрочем, пишет издание, для опустошения счетов мошенникам недостаточно кодов из SMS — им нужно иметь логины и пароли от личных кабинетов, заверили в кредитных организациях.

Как уточняют "Известия", в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи (его название и страна действия не уточнялись). Подключение к нему позволяет перехватить контроль над системой сигнализации SS7, управляющей трафиком операторов мобильной связи. Доступ продавался за $30 тыс. в биткоинах. С его помощью мошенники смогут перехватывать звонки и SMS всех операторов, с которыми у владельца коммутатора есть соглашение о роуминге.

По предположениям экспертов газеты, атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем "пробива" клиентов. Поскольку на подготовку нападения такого типа злоумышленникам обычно нужно от двух недель до месяца, оно может быть приурочено к майским праздникам, когда большинство россиян ослабят контроль над своими счетами и другими финансовыми активами.

По сведениям Digital Security, вполне вероятно, что мошенники нацелились именно на российских граждан. В сентябре прошлого года фиксировались подобные нападения (с перехватом SMS для авторизации) на пользователей Telegram, знает аудитор информационной безопасности компании Илья Булатов. Ему также известно об атаках на банки в Германии в 2017 году и на Metro Bank в Великобритании в 2019-м.

Возможно, мошенники проведут не единую массовую атаку, а будут действовать аккуратнее, получая доступ к десяткам (менее вероятно — сотням) счетов в день, предположил руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies Павел Новиков, мнение которого приводят "Известия". Он пояснил, что такая активность будет мало заметна и, значит, позволит им оставаться в Сети гораздо дольше.