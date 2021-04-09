Цены приправят соусами

9 апреля. FINMARKET.RU - Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла. Но другие участники рынка предупреждают, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия, пишет "Коммерсантъ".

ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5–12% в апреле в зависимости от вида продукции, сообщает "Ъ", ссылаясь на копию обращений производителей. Как пишет НМЖК, цены на ключевое сырье продолжают расти: с конца 2020 года по март подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции — на 20–44%. Кроме того, выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики, указывает НМЖК. Там подчеркивают, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит избежать убытков. Источник “Ъ” среди торговых сетей подтвердил получение уведомлений.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен.

Но источник “Ъ” на рынке указывает, что ситуация с удорожанием ингредиентов для пищевой промышленности развивается стремительно и внепланово повысить цены в середине года могут поставщики почти всех продуктов, кроме разве что мяса, которое уже заметно подорожало. По его словам, вероятно неоднократное повышение цен на 2–3% на молочные продукты, сладости, напитки и снеки.