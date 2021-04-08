Жилищный сертификат нельзя будет потратить на "вторичку"

8 апреля. FINMARKET.RU - Изменить порядок покупки жилья с помощью жилищных сертификатов планирует минстрой. Сейчас с их помощью можно купить как новостройку, так и "вторичную" квартиру. Впредь же предлагается "тратить" их только на- сертификатом можно будет оплатить участие в долевом строительстве либо строительство индивидуального дома, пишет "Российская газета".

, дающие право на соцвыплаты на покупку жилья, получает ряд льготников. Сейчас, по данным минстроя, с помощью жилищных сертификатов приобретается чаще всегона вторичном рынке. Как правило, это квартиры с низкими потребительскими характеристиками, отмечают в ведомстве. При этом увеличение спроса на вторичном рынке ведет к росту цен на такое жилье. Если же соцвыплаты будут использоваться для приобретения жилья в новостройках, получатели сертификатов станут владельцами квартир с более оптимальной планировкой и инфраструктурой. Это простимулирует стройиндустрию и будет развивать смежные отрасли промышленности.

При строительстве индивидуального жилого дома владельцы сертификата должны будут предоставить в банк для перечисления средств по сертификату ряд документов.

Среди них - документ о правах на земельный участок, уведомление о соответствии параметров будущего дома разрешенным, а также договор строительного подряда.

Сейчас новое жилье строится практически во всех регионах. Это, вместе с вариантом использования социальных выплат на возведение индивидуального жилья, обеспечивает возможность использовать государственный жилищный сертификат вне зависимости от региона проживания, подчеркнули в пресс-службе минстроя.

Программа жилищных сертификатов действует уже довольно давно, отмечает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, мнение которой приводит "РГ". Сначала их выдавали только на покупку квартир, со временем расширили их применение на покупку жилья по договорам долевого участия. Предлагаемые сейчас новшества, по мнению эксперта, несколько ограничат выбор жилья участниками: не во всех микрорайонах и городах возводятся новостройки.