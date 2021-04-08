Доля России на рынке теневых криптоопераций достигла 40%

8 апреля. FINMARKET.RU - Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете, выяснили аналитики платформы Clain, пишет "Коммерсант"

Согласно подсчетам аналитиков, в 2020 годуРоссии на глобальном рынке теневых криптоопераций составила 40%. По их словам, страна стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации.

Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций может быть связан с популярностью в стране запрещенных сервисов теневого сегмента интернета, считают в Clain.

Общий объем трансакций на криптовалютных биржах растет: в 2020 году он увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд, говорится в исследовании. Объем незаконных трансакций вырос на 16% - до $4,2 млрд. Поток операций между сервисами теневого сегмента интернета и подобными биржами в 2020 году составил почти $800 млн. Но их доля в общем криптообороте всех бирж снижается и по итогам 2020 года составила 2%. Это происходит из-за ужесточения требований по верификации на криптовалютных платформах, отмечают в Clain.

Масштаб теневой деятельности, связанной с криптовалютой, сокращается, поскольку на этот рынок вышли крупные западные игроки, включая банки, инвестфонды и публичные компании, отмечает сооснователь глобальной платежной сети Mercuryo Григорий Вайсман, и они работают строго в рамках законодательства. По его мнению, рост объема трансакций на биржах с низким уровнем верификации пользователей - следствие общего роста рынка криптовалют. Как считает Вайсман, Россия заняла заметную долю на рынке теневых трансакций из-за низкого уровня финансовой просвещенности отечественных пользователей.