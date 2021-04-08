Антиковидные туры становятся реальностью

8 апреля. FINMARKET.RU - Cosmos Travel, российская онлайн-платформа бронирования путевок в Россию для иностранных туристов запускает прививочные. Россиянам, проживающим за границей, вакцинация "Спутником V" обойдется в 700–1500 евро, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя Cosmos Hotel Group.

Партнером Cosmos Travel будет ГК "Медси" (при желании клиент может обратиться и в бесплатную поликлинику, куда его также будет сопровождать Cosmos Travel). Московские частные клиники получили возможность вакцинировать население против COVID-19 в декабре 2020 г. Они бесплатно получают препарат от столичного департамента здравоохранения, вводят вакцину тоже бесплатно, однако имеют право брать плату за комплементарные услуги, например за консультацию с врачом до вакцинации, поэтому за обращение в частную клинику клиенту придется доплатить.

По данным департамента по экономическим и социальным вопросам ООН за 2020 г., за рубежом проживает 11 млн россиян. "Понятно, что далеко не все воспользуются этой возможностью, но, даже если приедет 0,5% от общего количества, это будет уже очень приличная сумма", – считает Николай Беспалов, директор по развитию компании RNC Pharma, которого цитируют "Ведомости". По словам Сивицкого, после снятия коронавирусных ограничений между странами въездной поток по антиковидным турам может составить не менее 50 000 человек до конца года. При этом он отмечает, что интерес к российскому препарату уже есть и со стороны иностранных граждан.

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), считает, что антиковидный тур может быть интересен и иностранцам, и россиянам.

Идея приезжать на вакцинацию в Россию возникала и у самих иностранцев.