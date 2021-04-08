Частных инвесторов зовут в коммунальные концессии

8 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономики подготовило поправки к закону о концессиях — предлагается запретить передавать объекты тепло- и водоснабжения в концессии ГУПам, МУПам и бюджетным учреждениям, если хотя бы один из учредителей организации является концедентом (публичной стороной соглашения). К инвесторам ведомство предлагает предъявлять требования, подтверждающие их квалификацию оператора коммунальной инфраструктуры (например, имеющийся опыт эксплуатации таких объектов).. Также предлагается упростить передачу незарегистрированного имущества в управление "частникам" — допустив, в частности, что обязанность регистрации может быть возложена не только на инвестора, но и на местные и региональные власти, пишет "Коммерсантъ".

Инициативу Минэкономики объясняет тем, что ГУПы и МУПы по своей природе не являются частным инвестором — в случае их участия в концессиях обе стороны, по сути, являются одним и тем же лицом (регионом или муниципалитетом). Такая конструкция, считает ведомство, по существу не является государственно-частным партнерством (ГЧП), не способствует притоку частных инвестиций в ЖКХ и не обеспечивает ответственности концессионера за исполнение условий соглашения.

Эксперты инициативы в целом приветствуют, но отмечают, что необходимо решить вопрос о компенсации затрат инвесторов на регистрационные процедуры. К инвесторам ведомство предлагает предъявлять требования, подтверждающие их квалификацию оператора коммунальной инфраструктуры (например, имеющийся опыт эксплуатации таких объектов).