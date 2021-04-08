Для малоимущих в РФ могут ввести допльготы по оплате электроэнергии

8 апреля. FINMARKET.RU - Власти обсуждают введение дополнительных льгот для малоимущих по оплате электроэнергии. Это следует из протокола совещания комиссии Госсоветапо направлению "Энергетика" от 19 февраля, пишут "Известия"

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки социально незащищенных слоев населения. Речь в том числе о субсидировании тарифов на электроэнергию. Такая мера может быть принята в случае перехода на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения, чтобы снизить объемы перекрестного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом). Но в этом случае для обеспеченных граждан тарифы могут быть повышены.

В протоколе указано, что меры прорабатывают в рамках подготовки к совещанию у президента России Владимира Путина по вопросам развития электроэнергетики. Рекомендации комиссии Госсовета должны были быть направлены в правительство и профильные ведомства, следует из протокола.

В Минстрое "Известиям" сообщили, что переход к экономически обоснованным тарифам необходимо синхронизировать с расширением мер адресной социальной поддержки, то есть выдачей субсидии гражданам, которые в ней нуждаются. Расширение круга получателей помощи с повышением адресности такой поддержки можно обеспечить, скорректировав критерии нуждаемости, считают в министерстве. Сегодня в большинстве регионов субсидии получают те семьи, которые тратят на оплату ЖКУ 22% семейного бюджета и более. Можно было бы скорректировать показатель до 15%, полагают в Минстрое.

По мнению Минэнерго России, для дополнительного стимулирования повышения социально-экономического развития регионов и отраслей промышленности, а также для обеспечения прозрачности поддержки населения наиболее оптимальным механизмом решения проблемы перекрестного субсидирования будет переход на адресную поддержку наименее социально защищенных групп населения, сказали в министерстве.

Переход к оплате электроэнергии гражданами по экономически обоснованным тарифам - непопулярный, но единственно возможный шаг для решения этой давней проблемы российской экономики, отметили в "Сообществе потребителей энергии". Представители бизнеса считают, что целесообразно перейти от субсидирования всех домохозяйств без исключения, включая вполне обеспеченные, к адресной помощи.