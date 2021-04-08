Россияне стали банкротиться чаще - Федресурс

8 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2021 года суды признали банкротами 40569 граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что в 1,8 раза больше, чем в 1-м квартале 2020 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

В январе-марте 2020 года прирост составлял 68% к такому же периоду 2019 года.

За период существования судебной процедуры личного, с октября 2015 года по март 2021 года, несостоятельными стали 322 849 гражданина.

, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями чаще выступают кредиторы. В 1-м квартале 2021 года в 95,3% случаев соответствующее заявление подавали сами граждане, с подачи кредиторов банкротство началось в 3,7% дел, налоговых органов - в 1%.

"Расширение потребительского банкротства, инициированное самими должниками, на мой взгляд, естественный процесс в условиях, когда число потенциальных банкротов как минимум втрое превышает количество прошедших процедуру. Думаю, не ошибусь, если предположу, что население получает существенно больше кредитов (в штуках), чем компании. Поэтому хватает клиентов и на льготную ипотеку, и на реструктуризации, и на банкротство", - говорит руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Регионами-лидерами по темпам роста числа судебных банкротств граждан в 1-м квартале 2021 года стали Хакасия (рост в 10 раз - с 13 банкротов в первом квартале 2020 года до 130 в аналогичном периоде 2021 года), Крым - в семь раз (с 15 до 104), Чечня - в 6,5 раз (с 2 банкротов до 13), Карачаево-Черкесия - в четыре раза с 13 до 51 банкрота.

В абсолютных цифрах лидируют Москва - 2224 банкрота за январь-март 2021 года (53,3% к первому кварталу 2020 года), Московская область - 2176 (+70,1%), Краснодарский край - 2109(+79,3%), Самарская область - 1887(+97,4%), Санкт-Петербург - 1747(+91,3%) и Башкортостан - 1720 (+76,2%).

С 1 сентября 2020 года россиянам стала доступна процедура внесудебного банкротства через многофункциональные центры (МФЦ). Она возможна, если размер долгов укладывается в лимит от 50 до 500 тыс. рублей, а ранее приставы прекратили исполнительное производство, не обнаружив у должника имущества. Процедура длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

Всего с сентября прошлого года были начаты 2989 процедур внесудебного банкротства гражданина. Больше всего их стартовало в Санкт-Петербурге (569), Москве (387), Алтайском крае (385), Тюменской (319) и Ленинградской областях (305), в Татарстане и Башкирии (237 и 236 соответственно).

В 1-м квартале 2021 года были завершены первые 342 процедуры внесудебного банкротства граждан.

Число возбужденных процедур внесудебного банкротства в январе-марте 2021 года сократилось на 17,2% по сравнению с 4-м кварталом 2020 года - МФЦ опубликовали 1175 соответствующих сообщения. При этом сократилось на 52,3% количество возвратов, и, соответственно, доля начатых процедур выросла с 32,8% до 45,9%.

"Снижение активности подачи заявлений можно объяснить тем, что граждане разобрались в критериях допуска и осознали, что они им не соответствуют", - считает Юхнин.

Внесудебное банкротство - это принципиально новый институт в российском законодательстве, отмечал замминистра экономического развития Илья Торосов, поэтому неудивительно, что граждане пока не активно используют этот механизм. "Мы прогнозировали достаточно плавный рост числа граждан, которые захотят и смогут воспользоваться внесудебной процедурой банкротства, - говорил он журналистам. - К тому же только в марте стали появляться первые завершенные процедуры внесудебного банкротства. Это может быть примером для граждан, достаточно настороженно относящихся к процедуре, или для тех, кто пока "в раздумьях".