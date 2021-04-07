Ответственность коммунальных и дорожных служб предложили страховать

7 апреля. FINMARKET.RU - Коммунальным и дорожным службам предложено страховать свою ответственность перед третьими лицами. Пока - добровольно. С таким предложением обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, а также главам Минтранса и Минстроя Виталию Савельеву и Иреку Файзуллину председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет "Российская газета"

Ранее он совместно с группой других депутатов внес в Госдуму проект, согласно которому пострадавший от падения деревьев, сосулек, наледей, а также из-за ям на дорогах автовладелец сможет обратиться за возмещением ущерба к своему страховщику ОСАГО. А тот уже в порядке регресса взыщет ущерб с управляющей компании или с владельца дороги - причинителей вреда.

Эта инициатива обсуждалась в том числе и страховщиками, которые предложили не путать имущественноесо страхованием ответственности. В то же время представители Всероссийского союза автостраховщиков высказали идею о том, что и управляющие компании, и дорожники должны страховать свою ответственность перед третьими лицами, чтобы упростить систему компенсации. Как при страховании опасных объектов. К ним относятся, например, лифты, эскалаторы и аттракционы.