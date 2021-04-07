7 апреля. FINMARKET.RU - Российский fashion-рынок начал восстанавливаться после кризиса. В марте 2021 года продажи одежды и обуви в магазинах Москвы год к году выросли на 10% и 20%, в Санкт-Петербурге - на 11% и 41% соответственно. В целом по стране спрос в категориях за этот период был ниже марта 2020 года на 17% и 15% соответственно. Такие данные приводит оператор онлайн-касс "Эвотор" (объединяет 700 тыс. терминалов), пишет "Коммерсант" . Одновременно аналитики фиксируют рост среднего чека на рынке.

Гендиректор "Эвотора" Андрей Романенко напоминает, что в марте 2020 года на рынке уже начался сильный спад из-за пандемии COVID-19, поэтому динамику Москвы и Санкт-Петербурга можно объяснить эффектом низкой базы.

Торговые сети замечают оживление спроса. Гендиректор сети универмагов "Стокманн" Геннадий Левкин говорит, что в марте сопоставимые продажи выросли к аналогичному месяцу в докризисном году на 10-20%, хотя посещаемость остается ниже 2019 года. Он объясняет это более целевым трафиком.

По словам источника "Коммерсанта", продажи в весенний сезон 2021 года будут выше докризисных. Потребители постепенно выходят из пандемии, ожидается теплое лето, а путешествия за границу в основном пока остаются недоступными, перечисляет он.

В целом российский fashion-рынок стал одним из наиболее пострадавших в потребительском секторе из-за кризиса в связи с COVID-19. По оценкам Fashion Consulting Group, в 2020 году оборот мог сократиться на 25%, до 1,71 трлн руб., год к году. По пессимистичным прогнозам,вернется к докризисным показателям не ранее 2025 года, по оптимистическому сценарию - к осени 2023 года.