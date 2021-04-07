Центробанк поддержал идею пенсионного налогового вычета

7 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению налоговых льгот для граждан, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры регулятор обещает представить для обсуждения, следует из письма зампреда ЦБ Владимира Чистюхина в ответ на обращения профильных саморегулируемых организаций (СРО), пишут "Известия"

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) неоднократно обращались в ЦБ с инициативой ввести отдельный пенсионный налоговыйпо аналогии с тем, который существует для граждан, вкладывающих деньги в ИИС-1. По мнению авторов инициативы, это могло бы мотивировать граждан самостоятельно копить на будущее в рамках НПО.

Сейчас такие граждане могут претендовать на социальный налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой он исчисляется, составляет 120 тыс. рублей в год. Максимальный вычет - 15,6 тыс. рублей. Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Размер этого вычета не индексировался более 10 лет, при этом "медицина и образование "выбирают" практически всю долю по налоговому вычету, а низкая ставка НДФЛ делает его еще менее привлекательным", подчеркивали СРО в обращении к регулятору.

Авторы инициативы предложили рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой (налоговый вычет - до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа. Именно введение налоговых льгот позволило развиваться этому инструменту. Как сообщила в понедельник Московская биржа, количество ИИС достигло 3,8 млн. За четыре года рост - в 15 раз. При этом количество застрахованных в системе НПО стагнирует на уровне примерно 6 млн, а объем их вложений не превысил 1,5 трлн рублей. Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для вложений в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

Наконец, свое слово в этом вопросе сказал регулятор. Как указано в письме Чистюхина, "предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС, будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений". "В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", отмечено в письме Центробанка.

Банк России считает важным создание равных налоговых преференций для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ НПО НПФ, подтвердили в пресс-службе регулятора. Вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка и заинтересованными государственными органами, конкретные предложения будут сформулированы по итогам этого обсуждения, добавили там.

Эксперты уверены, что для полноценной мотивации граждан только налоговых преференций недостаточно