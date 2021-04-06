Инфляция в марте в РФ замедлилась до 0,7%

В России в марте рост потребительских цен замедлился до 0,7% после 0,8% в феврале, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков, ожидавших рост цен на 0,6%. В годовом выражении инфляция разогналась до 5,8%

6 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2021 года потребительские цены в РФ выросли на 0,7% после повышения на 0,8% в феврале и 0,7% в январе, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-марте т.г.в РФ составила 2,1%

В марте 2020 г. инфляция составляла 0,6%, в 1-м квартале - 1,3%.

Годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5,8% после 5,7% в феврале. Это максимальное значение годовой инфляции с ноября 2016 года (тогда она равнялась также 5,8%).

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,8%, при этом плодоовощная продукция снизилась в цене на 1,7%, непродовольственные товары подорожали на 0,7%, услуги стали дороже на 0,4%.

Рост потребительских цен на 1,0% и более зафиксирован в 8 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени - в Республике Северная Осетия-Алания (на 1,5%) и Кабардино-Балкарской Республике (на 1,3%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 2,9% и 2,2% соответственно.

В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге - на 0,7% (с начала года - прирост цен составил 2,1% и 2,3% соответственно).

Консенсус-прогноз по инфляции на март 2021 года равнялся 0,6%, прогноз Минэкономразвития - 0,5-0,6%. Аналитики полагали, что годовая инфляция на конец марта останется на уровне конца февраля в 5,7%.

При этом консенсус-прогноз по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной - до 4,2% с 3,8%.

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2021 году на уровне 3,7% (но возможно повысит прогноз в апреле), ЦБ в феврале повысил свой прогноз на 2021 год до 3,7-4,2% с 3,5-4,0% и уже анонсировал дальнейшее повышение прогноза на опорном заседании в конце апреля.

В 2022 году аналитики прогнозируют инфляцию на уровне таргета - 4,0% (также 4,0% по опросу месяц назад), прогноз Минэкономразвития и ЦБ - также 4,0%.

Цены на бензин в марте увеличились на 1,1%, в январе-марте - на 3%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за месяц выросли на 0,1%, за три месяца - на 0,8%.

В марте среди услуг туризма и отдыха подорожали: поездки на отдых в ОАЭ - на 12,5%, в Турцию - на 6,0%, путевки в санатории - на 1,1%, билеты в театры, музеи и выставки - на 0,5%. В то же время экскурсионные туры по России и путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели

на 0,9% и 0,5% соответственно.

Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на авиаперелет экономическим классом - на 5,1%, проезд в поездах дальнего следования - на 3,7%, маршрутном такси - на 1,6%. В то же время проезд в такси подешевел на 0,9%.

В марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, баранину- на 5,0%, куриные окорочка - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, говядину - на 2,3%, говяжью печень - на 2,2%, свинину - на 1,9%.

Яйца куриные подорожали в среднем по России на 5,3%, при этом в 14 субъектах РФ- на 0,1-2,9%, в 27 субъектах - на 3,0-4,9%, в 38 субъектах - на 5,0-9,9%, в 6 субъектах - на 10,0-14,4%.

Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 2,1%, при этом в 14 субъектах - 0,1-0,9%, в 36 субъектах - 1,0-2,9%, в 23 субъектах - 3,0-4,9%, в 5 субъектах - 5,0-7,3%. Цены не изменились в 2 субъектах. В 5 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,0%.

На подсолнечное масло цены в среднем по России выросли на 1,2%, при этом в 23 субъектах РФ - на 0,1-0,9%, в 25 субъектах - на 1,0-1,9%, в 16 субъектах - на 2,0-4,1%, в 3 субъектах - на 4,2-13,0%. В 3 субъектах цены не изменились. В то же время в 13 субъектах масло подсолнечное подешевело на 0,1-0,9%, в 2 субъектах - на 1,0-2,7%.

Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: майонез - на 2,5%, рыба, икра лососевых рыб отечественная, кальмары, горох и фасоль, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 1,6-1,9%, колбаса вареная, сосиски, сардельки, мороженая неразделанная рыба, сельдь соленая, гречневая и манная крупы, овсяные хлопья "Геркулес", мука пшеничная, пряники, натуральный растворимый кофе, рыбные натуральные консервы и с добавлением масла, сырки творожные, глазированные шоколадом, соки фруктовые, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер") - на 1,0-1,5%.

За счет снижения цен в марте на огурцы - на 25,2%, помидоры - на 7,4%, апельсины - на 3,0%, плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,7%. В то же время подорожали: морковь - на 14,8%, картофель - на 13,4%, свекла - на 11,2%, лук - на 7,5%, капуста - на 6,7%, виноград - на 3,8%.