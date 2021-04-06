В РФ могут легализовать построенные во времена СССР дачи без документов

6 апреля. FINMARKET.RU -предложил упроститьправ на землю для наследников и разрешить оформлять дома по документам старого образца. Это предусмотрено разработанным им законопроектом, который опубликован для общественного обсуждения, пишет "Российская газета"

С 2006 года действует "дачная амнистия", которой воспользовались более 14 млн заявителей, однако многие хозяева домов, дач и участков по-прежнему не могут оформить свою недвижимость.

Остается нерешенным вопрос оформления прав наследников на земельные участки, которые были предоставлены когда-то для постоянного пользования. Например, если кому-то был дан в постоянное пользование огород, то, несмотря на его использование на протяжении десятков лет, он не перейдет по наследству ни детям, ни внукам огородника. Его нужно приобретать у органов власти на общих основаниях. Законопроект должен решить эту проблему.

"Росреестр предлагает признать права собственности граждан на земельные участки в силу закона. Таким образом, все права граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения в силу закона будут признаваться правом собственности независимо от вида их разрешенного использования", - отмечает статс-секретарь - замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал введение в гражданский оборот земельных участков, предоставленных гражданам на праве постоянного бессрочного пользования важной новеллой. "Предлагается включать такие участки в состав наследственной массы. Иными словами, для того, чтобы сохранить участок, на который выдано только свидетельство старого образца о праве постоянного бессрочного пользования, наследодатель будет вправе как оформить его в собственность, так и просто указать в завещании, а если завещание не было составлено,будут определены по закону аналогично наследованию любой другой недвижимости", - уточняет он.

Воспользоваться таким упрощенным порядком можно будет, если жилой дом был построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находится в границах населенного пункта и расположен на государственной или муниципальной земле. Для этого хозяева должны будут подать заявление в орган местного самоуправления о предоставлении участка под существующим домом и приложить любой документ, подтверждающий факт владения строением.

Регистрировать права собственности предлагается одновременно и на земельный участок, и на жилой дом - по заявлению органа власти или органа местного самоуправления, предоставившего участок. В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивается, что земельные участки не будут предоставляться бесплатно, если на них возведен самострой.

Кроме того, Росреестр предлагает сделать "дачную амнистию", которая пока должна завершиться в 2026 году, бессрочной. Сейчас в ее рамках действует упрощенный порядок оформления прав на участки, дачные и садовые дома, гаражи и хозпостройки. При таком порядке не требуются разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Введенный же в 2018 году уведомительный порядок строительства жилых домов предусматривает встречный ответ уполномоченного органа. Заявителю должны выдать уведомление о соответствии или несоответствии, что, по сути, приравнивается гражданами к получению разрешения на строительство, отмечают в ведомстве.

Предлагается исключить уведомительный порядок строительства таких домов, это позволит оформлять строения по декларации без ограничения срока действия.

Есть нововведения, которые касаются и многоквартирных домов. Так, законопроект предлагает образовывать земельные участки под ними не только путем подготовки проекта межевания территории, но и на основании схемы расположения на кадастровом плане территории, подготовленной с соблюдением процедуры общественных обсуждений. Это позволит ускорить процесс оформления земли под домами - прежде всего, для защиты жилищных прав граждан на придомовые территории, подчеркивают в Росреестре.