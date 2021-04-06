У банков закончились лимиты на сельскую ипотеку

6 апреля. FINMARKET.RU - Крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк (РСХБ), перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых, пишет "Коммерсант"

В частности, в РСХБ объяснили, что исчерпан выделенный из федерального бюджета объем субсидий. Приостановили выдачу таких кредитов и другие банки, также со ссылкой на исчерпание лимита.

В РСХБ рассчитывают, что в ближайшее время программа получит дополнительное финансирование и продолжится. Банк, говорят там, вынес на уровень правительства "свои предложения и аргументы в пользу расширения объемов программы".

Программа сельской ипотеки предусматривает предоставление кредита на покупку жилья (первичного и вторичного) на селе под ставку от 0,1% до 3% годовых. Программа запущена с начала 2020 году и действует до 2025 года. Кредиты выдаются только на жилье, расположенное в пределах сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Максимальная сумма кредита - до 3 млн руб., на ряде территорий - до 5 млн руб. Всего в России предоставлять такие кредиты уполномочены 11 банков. По программе за счет госсредств банкам возмещают недополученные доходы по выданным кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ. В 2020 году на это было выделено 1,5 млрд руб.

С момента реализации сельской ипотеки спрос на нее постоянно рос. По данным Минсельхоза, к настоящему времени в банки подано 307,4 тыс. заявок на 652 млрд руб., из которых было выданы кредиты 68,7 тыс. семей на 130,5 млрд руб. За время реализации программы "Сельская ипотека" из федерального бюджета по ней выплачено субсидий на общую сумму 1,2 млрд руб., уточнили "Коммерсанту" в Минфине. На следующие годы объемы финансового обеспечения чуть шире, отмечают в министерстве: 2021 год - 4,1 млрд руб., 2022 год - 8,1 млрд руб., 2023 год - 11,8 млрд руб.

В Минсельхозе подтвердили "Ъ", что "с учетом крайне высокого спроса на сельскую ипотеку лимит в ряде банков был исчерпан". В министерстве указали, что на 2021 год на программу выделено 5,3 млрд руб. с учетом дополнительных 1,2 млрд руб. из резервного фонда правительства. "Предусмотренный объем финансирования также обеспечивает обслуживание кредитов, выданных в 2020 году", - уточнили в министерстве. Там отметили, что постоянно ведут работу по увеличению финансирования программы, но не смогли уточнить, когда средства поступят в банки.