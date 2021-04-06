В этом году в России появилось 1,5 тыс. лжебанков

6 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных организаций. Их число выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, подсчитали для "Известий" в компании по кибербезопасности BI.ZONE, которая входит в экосистему "Сбера".

В пандемийный 2020 год в России обнаружено почти 6,5 тыс. мошеннических доменов, на которых были зарегистрированы лжебанки.

Число фишинговых сайтов продолжает расти, потому что это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан, пояснил "Известиям" директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Он добавил, что в прошлом году преступники активизировались на фоне массового перехода на удаленную работу и пока не сбавляют темп. Среднее время на блокировку мошеннических ресурсов - от 10 до 70 часов, но в крайних случаях время на ограничение доступа может доходить до нескольких недель, подчеркнул Волошин.

Как отмечают эксперты, повышенная активность лжебанков в 2021 году наблюдается из-за широкого распространения онлайн-кредитов с дистанционным рассмотрением заявки вкупе со снижением аппетита к риску кредитных организаций при выдаче средств гражданам.

В ЦБ оперативно не ответили на запрос "Известий" о количестве выявленных в 2021 году лжебанков. Из годового отчета регулятора следует, что в прошлом году он заблокировал 1034 сайта лжекредитных организаций и 45 сайтов лжестраховых компаний. По этим категориям был отмечен двукратный рост количества.

Ограничение доступа к сайтам лжебанков ведется с 3-го квартала 2020 года:: всего за прошлый год удалено и заблокировано 344 ресурса с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций, сообщили "Известиям" в Роскомнадзоре. В службе уточнили, что в 1-м квартале 2021 года прекращен доступ к 180 сайтам, связанным с незаконной банковской деятельностью.