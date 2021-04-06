За биткойны гражданам придется отчитываться перед ФНС

6 апреля. FINMARKET.RU - Ко второму чтению в Госдуме готовитсяпо внесению изменений в Налоговый кодекс, который в текущем виде предполагает, в частности, обязанность граждан информировать о владении криптовалютой, а не право, как это написано в уже действующем законе о цифровых финансовых активах (ЦФА).

В первом чтении законопроект, вводящий норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль (для компаний) или доходы (для физлиц) от данных операций, был принят 18 февраля 2021 года. Законопроект получил многочисленные отрицательные отзывы.

Ожидалось, что после многочисленных отрицательных отзывов законопроект претерпит существенные изменения, пишет "Коммерсант"

Вчера в ряде Telegram-каналов появился скан письма Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО "Цифровая экономика" с ответами на вопросы, касающиеся внесения изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения цифровой валюты. Исходя из текста письма, ожидать смягчения позиции налогового органа по отношению к владельцам криптовалюты не стоит.

Как говорит заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, при введении любых "чувствительных" норм законодательства предусматривается переходный период, который необходим и в данном случае. Кроме того, нужно предусмотреть четкий порядок определения рыночной цены на цифровую валюту, методы, используемые при этом определении, иначе это затруднит для бизнеса определение законности своих действий.

Другие эксперты более категоричны в своем мнении, отмечая, что ФНС фактически подменяет установленное законом о ЦФА право "проинформировать налоговый орган об обладании криптовалютой и о совершении операций с ней" правом "сообщать о получении права на криптовалюту, подавать отчеты об операциях с криптовалютой и о ее остатках". А такой подход прямо противоречит закону о ЦФА. Причем под основным ударом могут оказаться обычные граждане, которые решат поэкспериментировать с криптой.

Вопросы вызывает и то, что законопроект прямо наделяет ФНС полномочиями выпустить отдельное письмо, в котором будет описан порядок определения рыночных цен на цифровую валюту, указывают эксперты.