Граждане запрашивают у МФО все меньше денег

5 апреля. FINMARKET.RU - В марте запрашиваемая россиянами в микрофинансовых организациях (МФО) сумма опустилась до минимума с 2019 года, пишет "Коммерсант" . Согласно данным исследования финансового маркетплейса "Юником24", сумма, которую запрашивали клиенты при обращении в, по итогам марта составила 22 тыс. руб. А в первые месяцы пандемии клиенты запрашивали 42-43 тыс. руб. Реально выдаваемая средняя сумма займов серьезно не меняется, не считая резкого снижения весной прошлого года.

В 1-м квартале 2021 года рынок наблюдает снижение средней запрашиваемой суммы микрозайма, подтверждает председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев. По его словам, снижение желаемой суммы займа свидетельствует о восстановлении равномерного спроса на все виды займов, в том числе и короткие на небольшие суммы.

Тенденция по снижению уровня запросов потенциальных заемщиков МФО объясняется тем, что в условиях сложной экономической ситуации МФО снизили долю одобрений и сократили среднюю сумму выдачи первичным клиентам, поясняет гендиректор "Юником24" Юрий Кудряков. Клиенты поняли это и перестали запрашивать суммы, в несколько раз превышающие реальную выдачу, считает он.

Уменьшение финансовых аппетитов заемщиков может говорить о том, что панические настроения исчезли и люди стали более адекватно реагировать на экономическую ситуацию, рассуждает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Как отмечает эксперт, качественный заемщик точно рассчитывает потребности и предпочитает брать комфортные для себя суммы.