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05 апреля 2021 года 09:53
Минсельхоз будет квотировать поставки сахара в торговлю
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Виталий Тимкив/ТАСС
5 апреля. FINMARKET.RU - Минсельхоз РФ вместе с производителями начал работу по распределению объемов поставок сахара в торговлю; у каждого завода теперь будет квота на изготовление и дальнейшую продажу товара рознице, пишут "Известия". Это позволит ясно понимать, каким производителям компенсировать затраты - 5 рублей за 1 кг проданной по фиксированной цене продукции. О том, что власти возьмут на себя контроль за поставками сахара, рассказали сразу два источника издания на рынке. В пресс-службе Минсельхоза сообщили, что сейчас ведомство совместно с Союзроссахаром ведет работу "по распределению объемов поставок между производителями". Ранее ритейлеры уже проинформировали участников рынка о своих потребностях, добавили в министерстве. "Участники рынка сахара работают с ритейлом как напрямую, так и через посредников, - пояснили в Минсельхозе. - При этом все участвующие в соглашении о стабилизации цен сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети". По словам источника "Известий" в отрасли, теперь между производителями распределяются квоты на изготовление сахара-песка. То есть предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них. Этот норматив складывался из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента. Собеседник издания подчеркнул: эта ситуация осложняется тем, что до сих пор предприятия не работали по такому принципу. То есть у них не было жестких рамок и планок по выработке продукции. Тем более на производительность компаний влияет много факторов, которые не зависят от заводов напрямую. К примеру, поставки сырья могут быть непостоянными или попросту отсутствовать.
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