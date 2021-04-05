"Почта России" создает инфраструктуру для интернет-торговли

5 апреля. FINMARKET.RU - У "Почты России" появился отдельный сервис для интернет-магазинов и частных продавцов - она открывает drop-off пункты, в которых принимаются крупные партии посылок с заказами, в том числе оформленными на маркетплейсах, рассказал "Ведомостям" представитель компании.

Такая схема позволит продавцам напрямую доставлять заказы адресатам, минуя склады маркетплейсов, объясняют в "Почте России", в результате чего скорость доставки вырастет примерно вдвое.

Drop-off офисы создаются на базе логистических центров "Почты России" - к обычным отделениям они не имеют отношения, подчеркивает ее представитель. 56 drop-off пунктов уже начали прием отправлений. Они расположены в городах с населением от 500 000 человек: в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и др.

Инвестиции в проект "Почта России" не раскрывает. Создание drop-off офиса на базе логистического центра может стоить 1,5-2 млн руб., подсчитал собеседник "Ведомостей", знакомый с менеджерами федеральной розничной сети.

Как отмечает специалист, знакомый с деятельностью крупнейших игроков логистического рынка, доля "Почты России" в сегменте доставки товаров с маркетплейсов относительно невысока - около 10%: "Ее конкуренты в этой сфере - в первую очередь собственные логистические службы крупнейших торговых площадок". По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, сейчас маркетплейсы стремятся доставлять товары в основном собственными силами, с "Почтой России" они сотрудничают в основном там, где у них нет логистических центров.

Согласно прогнозу эксперта, новый проект "Почты России" может привести к удвоению ее доли на этом рынке: "Почта России" может предложить продавцам гораздо больше пунктов отгрузки заказов, нежели любой из маркетплейсов. Наличие таких пунктов в условно-шаговой доступности, "первой мили", которую "Почта России" может очень широко масштабировать, выглядит привлекательно в глазах интернет-магазинов".

По мнению Иванова, "Почта России" выбрала правильное время, чтобы предложить услуги маркетплейсам и их партнерам: "Сейчас наметился дефицит логистических мощностей торговых площадок, причем именно в плане загрузки в логистическую цепочку заказанных товаров - иногда продавцам приходится подолгу ждать, чтобы отправить посылку".

Однако по мнению экспертов, компания опоздала с этим на 5-6 лет.