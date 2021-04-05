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05 апреля 2021 года 09:31
Географию безвозмездной раздачи земли в освоение расширят
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Сергей Мальгавко/ТАСС
5 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности планируется рассмотреть поправки в законодательство, расширяющие географию и механизм программы "Дальневосточного гектара". Заняться их подготовкой премьер-министр Михаил Мишустин поручил еще летом прошлого года, в том числе после личного визита в регионы Дальнего Востока. В программу безвозмездного предоставления земли включат семь арктических регионов, пишет "Российская газета". Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа войдут в нее полностью. Для Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области в законе зафиксируют строгие перечни муниципальных образований, всего 32. Для желающих заняться крайне северным землевладением будет возможность взять участок на Новой Земле. Доступными будут далеко не все территории. С учетом климатических особенностей Арктики и интересов местных жителей, в том числе коренных малочисленных народов, субъекты Федерации своими законами определят земли, в границах которых станут выдавать гектары. Проекты решений предстоит согласовать с Минвостокразвития и общественным советом Арктической зоны. Раздачу участков в Арктике предлагается начать с 1 августа. С 1 февраля 2022 года это право получит любой гражданин России и участники программы по добровольному переселению в страну соотечественников. Законопроект также позволяет гражданам получить дополнительно еще один безвозмездный гектар. Этим правом могут воспользоваться те, кто успешно освоил первый участок - оформил его в аренду или собственность.
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