Снижение продаж авто в марте может составить 6%

5 апреля. FINMARKET.RU - Как следует из статистики по основным игрокам авторынка (по итогам 2020 года на них приходилось более 70% всех продаж), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в марте упал примерно на 6%. Еще в феврале он рос на 0,8%, в январе — снижался на 4,2%, сообщали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Результаты по итогам марта АЕБ представит 6 апреля, пишет "Коммерсант"

Из автоконцернов своив марте уже раскрыл лидер рынка АвтоВАЗ, показав рост всего на 3%, до 33,8 тыс. машин. Это скромнее результата февраля, когда продажи Lada росли на 13% — в том месяце было исчерпано льготное автокредитование, основным бенефициаром которого был АвтоВАЗ.

Несмотря на ожидания, что ситуация улучшится, доступность машин снизилась, утверждают источники издания среди дилеров. Так, ряд из них говорит о нехватке машин Toyota, BMW и Mercedes-Benz.

Дефицит — все еще и катализатор спроса, и один из основных факторов, замедляющих продажи, говорит председатель правления "Авилона" Андрей Павлович. Спрос в марте держался на "стабильно хорошем уровне", но дефицит сохраняется по большинству брендов — в разной степени пока не хватает некоторых моделей, соглашается он. Дилер ожидает нормализации ситуации к лету.

Опрошенные “Коммерсантом” региональные дилеры также говорят о проблемах по всем брендам, хотя и видят улучшения.