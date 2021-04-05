Просрочка россиян по кредитам приближается к триллиону

5 апреля. FINMARKET.RU - На 1 марта этого года сумма просроченной задолженности по кредитам физлиц приблизилась к 1 трлн рублей, составив 976,1 млрд. За год этот показатель вырос на 176 млрд рублей, или на 22%, следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия" . Этот показатель вырос впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. Так, в начале марта 2020 года по сравнению с таким же периодом предыдущего он снизился на 1,2%, а в соответствующем периоде 2019 года к 2018 году - на 5%.

В эти годы объем кредитования населения рос в диапазоне 2,7-2,9 трлн рублей. В частности, к 1 марта 2021 года кредитный портфель россиян достиг 20,8 трлн рублей против прошлогодних 18 трлн. В таком же периоде 2019 года сумма выданных займов составляла 15,3 трлн рублей, а в 2018 году - 12,4 трлн.

Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным. Избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию, - заявили "Известиям" в Центробанке.

В будущем некоторая часть реструктурированных ссуд, как и отмечалось ранее, потенциально может уйти в дефолт, но "вызревание" проблем в портфеле будет постепенным - после предыдущего кризиса это заняло до двух лет применительно к кредитам физических лиц и МСП, подчеркнули в пресс-службе регулятора. Возможный объем дорезервирования вполне посильный для сектора с учетом его прибыльности и запаса капитала, заключили в ЦБ.

В топ-30 кредитных организаций "Известиям" подтвердили рост просрочки по розничным кредитам. Опрошенные эксперты видят причины этого в сложном финансовом положении граждан из-за пандемии и прогнозируют по итогам 2021 года рост просрочки в среднем на 15%.