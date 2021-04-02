На льготную сельскую ипотеку власти выделят 4 млрд руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - В 2021 году государство выделит на льготную сельскую ипотеку под 3% более 4 млрд рублей. Кроме того, правительство предусмотрело дополнительное финансирование в размере более 1 млрд рублей на поддержку программы, пишет "Российская газета"

Всего в этом году удастся выдать не менее 40 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 80 млрд рублей, сообщила на заседании правительственной комиссии по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Сельская- ключевая часть государственной программы комплексного развития сельских территорий, которая заработала в 2020 году. По мнению Абрамченко, первый год реализации программы показал, что она востребована в регионах, жители ее активно поддерживают. При этом сельская ипотека, по словам вице-премьера, стала "одной из прорывных мер".

В прошлом году было выдано 45 тыс. льготных ипотечных кредитов по заявкам заемщиков на сумму 87,3 млрд рублей. Было введено более 180 тыс. кв. метров жилья в 80 регионах, плановые показатели превышены на треть.

Помимо строительства жилья, в рамках госпрограммы предусмотрено благоустройство территорий. В 2020 году в 70 регионах реализовано более 6 тыс. проектов, в результате план был превышен более чем в два раза, сообщила Абрамченко.

Поскольку программа оказалась очень востребованной, Минсельхоз прорабатывает вопрос ее продления до 2030 года. На конкурс на период 2022-2024 годов регионы дополнительно представили более тысячи проектов, совокупный объем финансирования по которым составит более 120 млрд рублей.

Сельская ипотека выдается под 0,1-3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%. Максимальный срок кредита - 25 лет. В программе сельской ипотеки участвуют несколько банков.