Гостиницы Москвы постепенно заполняются

2 апреля. FINMARKET.RU - ГостиничныйМосквы почувствовал на себе восстановление командировочной активности бизнеса. Загрузка московских гостиниц в январе достигла 46,7%, в феврале — 54,8%. Такие цифры приводит Cushman & Wakefield, пишет "Коммерсант" . В докризисном 2019 году показатели оценивались в 59,8% и 70,2% соответственно. Партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко прогнозирует, что по итогам марта средняя заполняемость гостиниц составит 58–59% против 70,9% в 2019 году. Значение за весь первый квартал может достигнуть 54–55%, но точные данные консультанты традиционно огласят ближе к концу апреля.

Восстанавливаются сегменты неравномерно. По словам Ухановой,верхнего предела среднего ценового сегмента в январе—феврале были заполнены примерно на 65%, что на 10% ниже аналогичного значения 2020 года. В среднем ценовом сегменте загрузка была 50%, падение — 15%. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов оценивает заполняемость успешных отелей "три-четыре звезды" примерно в 80%, что близко к докризисным значениям. Загрузка люксовых отелей, по данным JLL, в феврале была только около 30%.

Приток деловых туристов повысил загрузку отелей, хотя в среднем сегменте стоимость проживания все еще на треть ниже докризисной. Туроператоры говорят о восстановлении интереса к поездкам в Москву и со стороны обычных путешественников.