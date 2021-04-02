Агрегаторы для путешественников сообщили о росте цен на авиабилеты по РФ

2 апреля. FINMARKET.RU -нав некоторые города России, купленных в январе-марте, с вылетом в апреле-июне подскочили на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Это следует из данных агрегаторов для путешественников (Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip), с которыми ознакомились "Известия" . Цены сравниваются с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны - на 121%, Томск - на 91%, Нижнекамск - на 88%, Чебоксары - на 46%, Ростов-на-Дону - на 36%. Также заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь - плюс 58%, из Новосибирска в Нижневартовск - 41%. Стоимость авиабилетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30-36%. Более чем на 15% подорожали перелеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Аналитики "Туту.ру" зафиксировали рост среднего чека по ряду популярных российских маршрутов. Например, на направлениях из Москвы в Симферополь, Сочи и Минеральные Воды показатель на апрель-май увеличился на 14-16%. По направлениям Санкт-Петербург-Сочи и Москва-Краснодар средний чек вырос на 11-12%. В Aviasales также зафиксировали подорожание билетов на апрельские и майские рейсы из регионов в Сочи, Симферополь и Минеральные Воды - на 5-7%.

Россияне в условиях закрытых границ выбирают для отпуска отечественные курорты, и спрос на такого рода поездки растет, сказала представитель OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, также роль в ценообразовании играет постепенное снятие коронавирусных ограничений в ряде стран: в последний год авиакомпании из-за неопределенности были вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, сейчас же продолжается восстановление внутреннего туризма и стоимость билетов возвращается к нормальным показателям.

Минтранс не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому прокомментировать их подорожание не может, сказал "Известиям" представитель ведомства. По его словам, увеличение провозных емкостей, которые готовы предложить авиакомпании на 2-й квартал 2021 года, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

Авиаперевозчики не могли удержать стоимость билетов на прежнем уровне из-за роста основных статей расходов, низкой рентабельности сектора и накопленного убытка за 2020 год, считает замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. По его словам, в 2020 году многие авиакомпании стимулировали спрос заниженными тарифами и это не могло продолжаться долго.