Росстат уменьшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3%

Росстат немного улучшил оценку снижения ВВП РФ в 2020 году до 3% с 3,1%, согласно предварительным данным. В 4-м квартале экономика сократилась на 1,8%, свидетельствует первая оценка статведомства

1 апреля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году снизился на 3% после повышения на 2% в 2019 году, свидетельствует вторая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее сообщалось о падении показателя на 3,1%. Экономика продемонстрировала снижение впервые с 2015 года, тогда ВВП сократился на 2%. Более существенное падение было зафиксировано в 2009 году (спад на 7,8%).

Объем ВВП России за 2020 год составил в текущих ценах 106 трлн 967,5 млрд руб. (ранее сообщалось о 106 трлн 606,6 млрд руб.).

Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2019 г. составил 100,9%.

Снижение ВВП РФ в 4-м квартале в годовом выражении составило 1,8%. Такую первую оценку показателя за октябрь-декабрь опубликовал Росстат.

При этом Росстат пересмотрел динамику ВВП за первые три квартала. В 3-м квартале 2020 года ВВП снизился 3,5% (ранее сообщалось о снижении на 3,4%), во 2-м квартал падение составило 7,2%) (против 8% по первой оценке), в 1-м квартале - рост на 1,4% (уточнена с 1,6%).

В 2021 году, согласно действующем прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП РФ в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году - в интервале 2,0-3,0%.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП РФ в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его уточнить), в 2022 году - на уровне 3,4%, в 2023 году - 3,0%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце февраля, несколько консервативнее: в 2021 году они ожидают восстановительный рост экономики на 2,8%, а в 2022 году - рост лишь на 2,1%.

Всемирный банк прогнозирует рост российской экономики в 2021 и 2022 годах на 2,9% и 3,2%.

На снижение индекса физического объема ВВП за 2020 год повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, отмечает Росстат.

Снижение мирового спроса на энергоресурсы сказалось на сокращении добавленной стоимости в добывающей промышленности (-9,5%).

Значительно сократилась добавленная стоимость у предприятий сферы услуг: гостиниц и ресторанов (-24,5%), учреждений культуры и спорта (-11,4%), предприятий транспорта (-10,6%), организаций, оказывающих прочие услуги населению (-6,9,%).

Сохраняющийся спрос на банковские услуги, включая программы поддержки населения и льготную ипотеку, обусловил увеличение добавленной стоимости в сфере финансов и страхования (+7,3%).

Во внутригодовой динамике самое глубокое падение наблюдалось во 2-м квартале преимущественно за счет отраслей сервисной экономики, связанное с мерами воздействия по нераспространению коронавирусной инфекции: добавленная стоимость гостиниц и ресторанов сократилась относительно соответствующего периода прошлого года почти на половину (43,3%); организаций культуры и спорта более четверти (73,2%); транспорта (80,6%); торговли (86,9%); прочих услуг населению (82,1%).

В 3-м квартале ситуация несколько улучшилась и снижение валовой добавленной стоимости отраслей замедлилось: деятельность гостиниц и ресторанов (79,6%); деятельность в области культуры и спорта (88,2%); транспорт (90,3%); торговля (98,7%); прочие услуги населению (92,8%).

Низкий индекс-дефлятор ВВП в 2020 году вызван падением мировых цен на энергоресурсы.

"Увеличение тарифов на коммунальные услуги сказалось на приросте индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром (+2,9%), водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов (+6,2%)", - говорится в сообщении Росстата.

Прирост индекса-дефлятора добавленной стоимости относительно прошлого года в здравоохранении (+12,3%), государственном управлении (+6,1%) и образовании (+6,0%) связан с ростом средней заработной платы на одного работника в этих отраслях.

На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (-4,4%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (-12,0%) по сравнению с экспортом (-4,3%), указывает Росстат

Расходы на конечное потребление сократились по сравнению с 2019 годом (-5,2%) за счет снижения расходов домашних хозяйств на конечное потребление (-8,6%), обусловленных падением потребительского спроса на непродовольственные товары и услуги.

"Конечное потребление сектора государственного управления и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросло по сравнению с 2019 годом (+4,0%) в основном за счет роста государственных расходов на здравоохранение и другие виды деятельности, связанные с борьбой с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении статистического ведомства..

Валовое накопление сократилось (-2,0%) вследствие снижения накопления основного капитала, включая ценности (-4,3%). Прирост запасов материальных оборотных средств увеличился преимущественно из-за роста производственных запасов у производителей, вызванных нарушением ритмичности производственных процессов вследствие ограничительных мероприятий по борьбе с пандемией.

В структуре использования ВВП доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась с 7,7 % в 2019 году до 5,1% в 2020 году в связи с падением индексов цен на экспортируемые товары (по данным ФТС России, за 2020 года относительно 2019 года - на 19,7% преимущественно за счет продукции ТЭК). Доля расходов на конечное потребление увеличилась с 69,5% до 70,8%, валового накопления - с 22,8 % до 24,1%, в том числе валового накопления основного капитала - с 21,2% до 21,9%.