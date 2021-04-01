Выручка компаний превысила допандемийный уровень

1 апреля. FINMARKET.RU - Российскийне только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса. Обороты компаний - как малых, так и крупных - в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут "Известия"

В январе 2021 года обороты российских предприятий (учитываются крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП) составили 16,7 трлн рублей, почти на 7% превысив показатель января прошлого года. В феврале их выручка увеличилась на 13% - до 18 трлн рублей.

Оживление деловой активности произошло в абсолютном большинстве регионов - 71 из 85. Наилучшую динамику показал Дагестан: местные предприятия нарастили обороты на 66% - до 159 млрд рублей. На 2-м месте по приросту оборотов оказалась Республика Алтай: местным компаниям удалось увеличить их на 31% - до 18 млрд рублей. На 3-м месте расположилась Тамбовская область - там выручка коммерческих организаций выросла почти на 30% - до 124 млрд, чему способствовали торговые предприятия, обрабатывающие производства и сельское хозяйство.

В топ-10 по увеличению оборотов также вошли Ставропольский край (+25%, до 265 млрд), Карелия (+23%, до 103 млрд), Еврейская автономная область (+23%, до 15 млрд), Хабаровский край (+23%, до 288 млрд), а также Москва (+23%, до 9 трлн), Вологодская область (+22%, до 272 млрд) и, наконец, Мурманская область (+22%, до 265 млрд).

Но в некоторых регионах выручка предприятий, наоборот, упала. Наихудшую динамику продемонстрировали бизнесы Нижегородской области - их обороты снизились на 22% - до 540 млрд рублей. В Волгоградской области тоже не всё гладко (-14%, до 283 млрд), фирмы Сахалинской области потеряли 11%, сократив выручку до 221 млрд, а предприятия Башкортостана - 8%, уменьшив обороты до 593 млрд. Антилидерами также стали организации Оренбургской области (-6%, до 338 млрд), Камчатского (-6%, до 49 млрд) и Пермского краев (-3%, до 516 млрд рублей).

Среди отраслей в январе-феврале 2021 года наибольший темп роста выручки наблюдался в сфере персональных услуг (ремонт компьютеров, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, сауны), говорится в исследовании. На фоне отсутствия серьезных пандемических ограничений такие компании увеличили обороты сразу на 64% - до 61,2 млрд рублей. На 2-м месте оказалась сфера культуры, спорта и развлечений, продемонстрировавшая рост выручки на 47% - до 79 млрд, а на 3-м- здравоохранение и социальные услуги (+30%, до 564 млрд).

Как сообщили "Известиям" в Минэкономразвития, официальная статистика и данные информационных систем фиксируют, что бизнес постепенно возвращается к доковидным показателям. Но малым компаниям всё еще приходится тяжело, заявили в министерстве.