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01 апреля 2021 года 09:40

Компьютеры за год подорожали минимум на 20%

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Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
1 апреля. FINMARKET.RU - Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в 1-м квартале 2021 г. - на 10-12%, рассказали "Ведомостям" продавцы электроники.

В частности, цены на ноутбуки в России в 1-м квартале 2021 г. выросли относительно последнего квартала прошлого года в среднем на 10%, а если сравнивать январь-март с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем на 20-25%, рассказал исполнительный директор дистрибутора diHouse Андрей Тарасов. Примерно на столько же выросли цены на всю компьютерную технику (лэптопы и десктопы), уточнил маркетолог федерального ритейлера.

Менеджер одной из торговых интернет-площадок подтверждает что рост цен в 1-м квартале действительно составил в среднем 20% год к году. Ритейлеры в России сейчас не увеличивают свою маржу - цены на гаджеты меняются на стороне импортеров, утверждает он.

За неполный 1-й квартал 2021 г. (без учета последних недель марта) средняя цена компьютера, купленного в российской рознице, составила около $730 (примерно 54 300 руб. по среднему курсу ЦБ за квартал), следует из материалов компании GfK, с которыми ознакомились "Ведомости". Это примерно на 20% больше, чем год назад, и на 12% - по сравнению с 4-м кварталом 2020 г.

Ритейлеры прогнозируют дальнейший рост цен во всех категориях электроники.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  электроника,  цены,  рост

 
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