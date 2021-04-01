Операторы связи против передачи данных о звонках абонентов Роскомнадзору

1 апреля. FINMARKET.RU - Операторы связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2 и другие участники рынка) выступили против передачи данных о звонках, их длительности и местоположении абонентов Роскомнадзору. Как сообщили источники "Коммерсанта" , операторы связи направили Роскомнадзору свои заключения относительно проекта постановления правительства, разработанного ведомством для исполнения новых норм по борьбе с распространением серых сим-карт и опубликованного 17 марта.

Соответствующие поправки к закону о связи утверждены в декабре 2020 года. По ним корпоративные клиенты должны зарегистрировать на портале "Госуслуги" сведения о фактических пользователях сим-карт. Если они этого не сделают или укажут недостоверные сведения, оператор должен отключить абонентов.планирует контролировать исполнение требований с помощью специальной информационной системы, которая будет агрегироватьоб абонентах.

В перечень информации, согласно проекту постановления, должны войти Ф.И.О., адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация и модели устройств и другие данные.

Операторы готовы передавать в систему Роскомнадзора Ф.И.О. абонентов, их место жительства, дату рождения, данные паспортов и информацию о верификации корпоративных пользователей через "Госуслуги", рассказали "Ъ" источники, знакомые с позицией участников рынка. Но информация о вызывающем и вызываемом абоненте, времени и длительности звонков, а также геолокации охраняется тайной связи и не может быть передана. Если Роскомнадзор будет получать эти данные, он фактически создаст аналог СОРМ (система технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий), подчеркнул собеседник в одной из компаний.

Как пояснили в Роскомнадзоре, состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт.

В ведомстве заявляют, что служба не планирует запрашивать у операторов сведения о содержании самих сообщений и разговоров, а данные о фактах оказания услуг связи - только на время проведения проверки.