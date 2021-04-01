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01 апреля 2021 года 09:07
Операторы связи против передачи данных о звонках абонентов Роскомнадзору
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CTK/TACC
1 апреля. FINMARKET.RU - Операторы связи (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2 и другие участники рынка) выступили против передачи данных о звонках, их длительности и местоположении абонентов Роскомнадзору. Как сообщили источники "Коммерсанта", операторы связи направили Роскомнадзору свои заключения относительно проекта постановления правительства, разработанного ведомством для исполнения новых норм по борьбе с распространением серых сим-карт и опубликованного 17 марта. Соответствующие поправки к закону о связи утверждены в декабре 2020 года. По ним корпоративные клиенты должны зарегистрировать на портале "Госуслуги" сведения о фактических пользователях сим-карт. Если они этого не сделают или укажут недостоверные сведения, оператор должен отключить абонентов. Роскомнадзор планирует контролировать исполнение требований с помощью специальной информационной системы, которая будет агрегировать данные об абонентах. В перечень информации, согласно проекту постановления, должны войти Ф.И.О., адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация и модели устройств и другие данные. Операторы готовы передавать в систему Роскомнадзора Ф.И.О. абонентов, их место жительства, дату рождения, данные паспортов и информацию о верификации корпоративных пользователей через "Госуслуги", рассказали "Ъ" источники, знакомые с позицией участников рынка. Но информация о вызывающем и вызываемом абоненте, времени и длительности звонков, а также геолокации охраняется тайной связи и не может быть передана. Если Роскомнадзор будет получать эти данные, он фактически создаст аналог СОРМ (система технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий), подчеркнул собеседник в одной из компаний. Как пояснили в Роскомнадзоре, состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт. В ведомстве заявляют, что служба не планирует запрашивать у операторов сведения о содержании самих сообщений и разговоров, а данные о фактах оказания услуг связи - только на время проведения проверки.
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Ключевые слова: РФ, связь, данные, Роскомнадзор
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gocha 01.04.2021
На каком основании паспортные данные абонентов без их согласия будут передаваться Роскомнадзору? Не все абоненты нарушают законы.
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