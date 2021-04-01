В ожидании субсидий заводы приостановили продажи сахара

1 апреля. FINMARKET.RU - Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники "Известий" на рынке. Чуть больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Это произошло после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который заводы продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг.

На фоне этих новостей производители свернули свою активность, сказал газете источник в отрасли. По его словам, заводы не принимают участия в электронных торгах, на которых ритейлеры обычно совершают закупки. Собеседник пояснил: сеть объявляет торги на покупку партии сахара, например, в 10 т, но изготовители не реагируют на них. После этого торговые компании самостоятельно обращаются к заводам, чтобы приобрести продукцию. Но купить ее в итоге не всегда удается: производители сообщают компаниям, что пока не могут отгрузить товар. По словам собеседника издания, такая ситуация неудивительна: уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.

Он добавил, что с подобными проблемами сталкиваются в первую очередь компании в центральной части страны: именно здесь расположены все крупные заводы по производству сахара. Как отметил источник, у торговых сетей хватит запасов продукции на две недели, только после этого ситуация может стать критичной.

Еще один источник "Известий" в отрасли торговли подтвердил, что крупные компании действительно пока не могут купить. Более того, производители отказываются подтверждать им объемы будущих приобретений. А запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, отметил он.

Правительство пока не объяснило, по какой схеме производители смогут получать субсидии и компенсировать свои затраты, т.е. заводы не знают, когда на их счета поступят средства. А значит, всё еще неясно, когда они возобновят активные отгрузки продукции ритейлерам, подчеркнул собеседник "Известий".

Как сказали газете в пресс-службе Минпромторга, министерство рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений и обеспечат своевременныепродукции. А в пресс-службе правительства рекомендовали обратиться в Минсельхоз. В министерстве отметили, что ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную, дефицита этой продукции не ожидают.