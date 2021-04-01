Начинают действовать новые правила выплат на детей 3-7 лет

1 апреля. FINMARKET.RU - Правительство России утвердило новые правила выплат на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях, сумма будет варьироваться в зависимости от доходов семьи и составлять 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума, сообщила пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

В пресс-службе уточнили, что новые правила начнут действовать с 1 апреля, и при расчете нуждаемости семей будет учитываться ряд параметров, которые были разработаны министерством.

В частности, в состав получателей пособий предлагается включить малоимущие семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, если они обучаются очно и находятся на содержании родителей.

Кроме того, с 1 апреля пособие можно будет получить не только на родных детей, но и на детей, находящихся под опекой. Также в состав получателей войдут семьи с гражданами с инвалидностью, при этом компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами (10 тыс. рублей) не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Согласно новым правилам, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями: квартирой или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи - менее 24 кв. м; жилым домом или несколькими жилыми домами, если площадь на каждого члена семьи - меньше 40 кв. м; дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно, а также имеющие сбережения до 250 тыс.

При этом семьи, владеющие новыми автомобилями (до 5 лет) с мощными (до 250 лошадиных сил) двигателями, не смогут получить пособие. Исключение составляют семьи с четырьмя и более детьми.

Ранее сообщалось, что на выплату пособий детям в возрасте от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях в ближайшие 3 года из бюджета будет направлен почти триллион рублей, в текущем году на эти цели выделяется 321,5 млрд рублей. Заявление о пересчете пособия на Едином портале госуслуг можно подать с 1 апреля до 31 декабря, но пособие в новом размере будет рассчитываться с 1 января.

Замглавы Минтруда Алексей Скляр, чьи словам приводит пресс-служба сообщил, что на портале Госуслуг обновлена форма заявления, в котором содержится перечень ситуаций, учитываемых при назначении пособий.

"Гражданину нужно будет заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Сделать это просто: достаточно поставить галочку в нужном поле заявления. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придется, они автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале госуслуг", - уточнил Скляр.

По его словам, "без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95% его получателей".

Ранее Минтруд сообщал, что по его оценкам, ежемесячное количество получателей пособий составляет до 3,4 млн в месяц.