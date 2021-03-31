Спрос россиян на золото подскочил на 37%

31 марта. FINMARKET.RU - Розничный спрос нав России в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на 37% - с 3,7 т до 5 т, рассказали "Известиям" во Всемирном совете по золоту.

По словам директора по госполитике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяны Фиц, основными причинами высокой популярности стали пандемия, рост стоимости драгметалла, обесценивание рубля и геополитическая неопределенность. В этом году Фиц также ожидает повышенного спроса на золотые монеты и слитки.

Как считают эксперты, в следующие 2 года цена на благородный металл может достичь $2,5-3 тыс. за тройскую унцию. Основные причины тому - увеличение инфляционных ожиданий, ускорение повышения стоимости сырьевых товаров, а также рост ювелирного рынка на фоне восстановления глобальной экономики.

В России популярная инвестиция в золото -физического драгметалла. Особенно это проявляется в условиях повышенной волатильности и неопределенности, как в прошлом году из-за пандемии, считает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Недостатком такой инвестиции можно считать низкую ликвидность, то есть сложность продать металл по цене, близкой к рыночной. Золото предназначено для сохранения капитала, а для его умножения сейчас больше подходят акции золотодобывающих компаний, которые хорошо зарабатывают при текущих ценах, уверен эксперт.

Как отметил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабако, во время экономического кризиса золото и другие подобные металлы хорошо сохраняют свою ценность и часто дорожают. Однако в краткосрочных периодах стоит быть внимательным с такими инвестициями, особенно сейчас, когда наблюдается восстановление мировой экономики, рост доходности облигаций и укрепление доллара. Распродажи финансовых активов могут спровоцировать и распродажи золота.

С этим согласен и аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. По его мнению, главный отрицательный аспект вложений в золото - его сильная волатильность и нестабильность трендов. Падения его цены сопоставимы с показателями акций отдельных компаний, притом что доходность металла в среднем ниже либо равна значениям по ценным бумагам. Риски покупки золота в наличном виде еще выше: его сложно хранить, есть вероятность испортить монету или слиток, потерять деньги на перепродаже или на уплате НДС.