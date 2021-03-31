Растет число поддельных сайтов по продаже авиабилетов

31 марта. FINMARKET.RU - Количество фейковых сайтов по продаже авиабилетов в марте выросло почти вдвое. В рунете за месяц появилось более 700 доменов фейковых сайтов по продаже авиабилетов, рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Более 80 доменов включают часть слова avia, 23 из них представляют собой действующие фишинговые, сообщается в Telegram-канале In4security.

Рост числа регистраций фейковых сайтов по продаже авиабилетов начался еще в феврале, говорят в Bi.zone. "За прошлый месяц 89 из них были нами маркированы как фишинговые и заблокированы, а в марте мы уже заблокировали более 100 сайтов",- пояснил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин. По словам экспертов, ранее фиксировалось около 300 подобных сайтов ежемесячно, пишет "Коммерсант"

По сравнению с февралем число регистраций фейковых сайтов по продаже авиабилетов выросло примерно на 15%, оценивает ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков. При этом доменов с корнем avia в марте было зарегистрировано 114, в феврале - 135, а в марте 2020 года - 101, уточнил он.

По словам эксперта, в этом году нет бума регистраций сайтов, мимикрирующих под известные авиакомпании и агрегаторы. Но растет число доменов со словом tour: "Многие сайты пока стоят пустыми или выставлены на продажу, но есть вероятность, что они будут использоваться под фишинг".

Многие даже не имитируют популярные бренды, а просто выдают себя за новые сервисы, ссылки на них солидно продвигаются в контекстной рекламе в поисковиках. Всплеск мошенничеств эксперты связывают с началом туристического сезона, открытием границ с рядом стран и ограниченным числом рейсов.