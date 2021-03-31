Фитнес предлагают включить в добровольное медстрахование

31 марта. FINMARKET.RU - В Минздрав поступило предложение включить занятия фитнесом в полисы добровольного медицинского страхования (ДМС). С такой инициативой выступила Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ), пишет "Российская газета"

Это позволит людям сэкономить на занятиях спортом, так как страховые организации "покупают" медицинские услуги, включенные в полис, так сказать, "оптом". Кроме того, основными приобретателями полисов ДМС являются корпоративные клиенты - компании и предприятия. У сотрудников, которым работодатель предоставляет ДМС в рамках расширенного социального пакета, и вовсе появится возможность получить доступ в фитнес-клуб бесплатно.

Включение фитнеса в полис приведет к тому, что люди станут больше заниматься своим здоровьем. Так какстанет прямой рекомендацией от лечащего врача с подробными инструкциям, какие именно занятия улучшат здоровье застрахованного. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что реализация инициативы потребует "дополнительной проработки".

Над разработкой продуктов, которые обеспечивают профилактику заболеваний, работают последние пару лет не только медики, но и страховщики, так как именно на них есть запрос со стороны работодателей. Запрос на включение спортивных занятий в ДМС есть, но сразу во всех полисах ДМС он не появится. Ассоциация предлагает запустить "пилотный проект" с одной из страховых компаний и отработать его на одном из регионов.

По мнению замминистра здравоохранения России Олега Салагая, укрепление общественного здоровья на рабочих местах - это важное направление, ведь на работе человек проводит очень много времени. В Минздраве были подготовлены рекомендации для работодателей, и во многих организациях корпоративные программы по ЗОЖ приняты и работают уже не первый год. Внедрены они, например, в госкорпорации "Росатом", в РЖД, многих других компаниях.

Ранее бюджетный комитет Совета Федерации на заседании 29 марта поддержал закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес. Такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами, не превышающими 120 тысяч рублей в год. Таким образом, с учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер "спортивного вычета" может составить 15,6 тысячи рублей в год.