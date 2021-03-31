Регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом

31 марта. FINMARKET.RU - Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Жесткий локдаун в апреле-мае и, в несколько ослабленной форме, в последующие месяцы, вызвал снижение поступлений в казну субъектов, пишут "Известия" . Сокращение доходов населения и необходимость противостоять коронакризису привели к резкому увеличению расходов, прежде всего социальных и медицинских, сообщается в анализе центра.

В прошлом году масштабного кризиса удалось избежать, прежде всего благодаря массированной поддержке из федерального центра - она составила 3,8 трлн рублей (в 2019 году - 2,5 трлн). В 2021 году такой помощи уже не будет - она составит 3,1 трлн, а в последующие годы суммы будут еще сокращены, отмечается в документе. Более того, ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала этого года доходности облигаций снова начали расти. Кроме того, в 2021-м регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, основная часть которых - краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований.

Как пояснил изданию автор доклада, ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков, хотя масштабных проблем ждать в этом году не следует, ряд субъектов находится в "красной зоне". Отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает отметку в 84% (опасный уровень, по методологии ЦМАКП) у девяти регионов - Костромской, Псковской, Томской, Орловской областей, Карелии, Калмыкии, Удмуртии, Хакасии и Мордовии. Причем у последних трех индикатор - более 100%.

Впрочем, вероятность дефолтов в прямом смысле слова близка к нулю - таких прецедентов в истории России в принципе не было, отметил Роман Волков. Но он полагает, что в некоторых регионах запуск процедуры финансового оздоровления вполне возможен.

В Минфине на запрос "Известий" о рисках бюджетного кризиса заявили, что меры по обеспечению устойчивого финансового положения регионов в 2021 году уже предприняты. Для ускорения доведения в бюджеты целевой поддержки транши были распределены еще до начала года. По субсидиям и иным трансфертам до 1 января заключены соглашения на 1,4 трлн рублей.

Хотя Минфин и не видит предпосылок для усложнения финансового положения регионов в 2021 году, вопросы о дополнительной поддержке будут рассматриваться - исходя из ситуации в экономике, резюмировали в министерстве.