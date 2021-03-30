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30 марта 2021 года 09:40
Устроиться на работу смог каждый второй предпенсионер
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imagio/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Почти половина граждан предпенсионного возраста, потерявшие работу в 2020 году, были трудоустроены после обращения в службы занятости. Еще 64 тысячи прошли переобучение в рамках проекта "Старшее поколение". Работу нашли 93% участников. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, пишет "Российская газета". К 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, сейчас она составляет 73 года. В числе приоритетных задач государства - увеличение и качества жизни людей. Уже обеспечен ежегодный устойчивый рост пенсий. За пять лет они выросли более чем на три тысячи рублей, на 1 января 2021 года средний размер составил 15 744 рубля. Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера, в противном случае к ней назначаются социальные доплаты. Сегодня их получают 6,2 млн пенсионеров. Средний размер федеральной доплаты составляет 2184 рубля, а региональной - 5091 рубль. Большое внимание уделяется занятости и социальной активности пожилых людей. Для них увеличен период выплаты и размер пособия по безработице, предусмотрено персональное сопровождение при поиске работы.
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Ключевые слова: РФ, предпенсионеры, трудоустройство
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