В России усилят контроль за теневым оборотом на розничных рынках

30 марта. FINMARKET.RU - Минфин РФ совместно с ФНС подготовили предложения для устранения нарушения правил использования ККТ недобросовестными предпринимателями на розничных рынках. Как говорится в сообщении на сайте Минфина, из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и неуплате налогов.

Также отсутствует "прослеживаемость" товаров, из-за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной, а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей.

В действующем законодательстве перечень случаев, когда ККТ может не применяться, установлен недостаточно четко. Как следствие, недобросовестные арендаторы, используя "размытую" формулировку закона, мимикрируют под "льготные" категории, хотя фактически не имеют такого права.

Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально.

сокращение перечня случаев, при которых ККТ на розничном рынке может не применяться;

уточнение существующей обязанности потенциальных арендаторов при заключении договора об аренде торгового места представлять документальное подтверждение наличия ККТ;

предоставление средств автоматизированного контроля с использованием сервисов ФНС для реализации управляющей компанией существующей обязанности на постоянной основе проводить контроль за наличием у арендатора зарегистрированной ККТ;

конкретизацию существующей законодательной нормы о принятии управляющей компанией мер, направленных на устранение выявленных ею нарушений при контроле арендаторов;

введение ответственности управляющих компаний за допуск на рынок лиц, не имеющими ККТ;

введение "упрощенного" порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.

Для решения существующие проблем Минфин и ФНС разработали поправки в закон о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП. Поправки включают:

В сообщении Минфина отмечается, что для ИП, которые продают на рынке товары собственного производства, и граждан ничего не поменяется - для них предлагается сохранить право неприменения ККТ.

Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников. Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию эффективного мониторинга цен на продтовары благодаря автоматизированной системе учета выручки.